近年來自助洗衣店越開越多，因為店內除了洗衣還能烘衣，相當方便，加上價格親民，吸引固定的群族使用。不過有一名網友分享，妻子一早拿衣物去自助洗衣店，卻驚見洗衣機裡滿滿的紅色、藍色拖鞋，眾多網友看完怒轟：「沒水準」、「沒公德心」。

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社】●》發文：「太諷刺了！太座一早拿衣物去洗，看到這個…p.s.有打給業主了，因為太座有事情先行離開，業主會調閱監視器追查」。只見自助洗衣店內的一台洗衣機內，滿滿都是紅色、藍色廉價拖鞋，而洗衣機外放著一個洗衣藍內也是滿滿的拖鞋。而該台洗衣機上方牆壁上就貼著店家公告：「請發揮公德心，謝絕清洗與烘乾寵物用品、腳踏墊、鞋子」，正如原PO所言，「太諷刺了！」。

如此沒公德心的行為讓網友氣炸怒罵：「傻眼」、「真沒公德心」、「沒水準」、「有夠胎哥」、「請直接公布長相」。還有人分享：「上次去一間看到有人在洗腳踏墊的，當下就把洗好的衣服拿去另一間有人在管理的自助洗再洗一次！」、「就想起…曾經在機車行旁很大間的烘衣店花一個小時多烘完的衣服整個有臭鞋子味(泡在雨水中發霉加上腳味那種)整個回去重洗，用電扇吹乾」、「之前看過整件被單都排泄物 這個還好吧」。