行政院長蘇貞昌今日召開擴大防疫會報並表示，有關台灣女足隊的專機返國規畫，除請教育部、外交部掌握，對於當中的確診團員，也已請指揮中心給予最妥適的安排。

指揮中心指出，目前國內疫情皆尚在可控範圍，不過仍需擴大通報及採檢與加速病例追蹤管制，落實實聯制與高風險場域管理，並再提升疫苗覆蓋率與加速醫療整備。

指揮中心說，目前國內疫苗涵蓋率已達第一劑為81.79％、第二劑為74.8％、第三劑為23.35％，而75歲以上長者部分第一劑為75.28％、第二劑為68.79％。對此會再積極設法提升75歲以上長者疫苗接種率。

指揮中心表示，衛福部已於1月緊急採購54萬餘劑，於撥發桃園機場、國內機場及港口、高雄市政府與桃園自貿園區內外工廠或企業後，預計庫存約33.5萬劑。

指揮中心指出，若有公司聘僱移工人數達50人以上，並有篩檢的需求，對此經濟部已跟勞動部協調，會請業者跟快篩試劑製造業者洽購。

交通部說，航港局已於1月25日修訂實施「港埠登船作業管理防疫規定」，強化港區登船管制措施，並於28日新增規範登船作業行為，各國際商港已設置16處登船檢查站，並已要求各單位落實高風險港區之加強防疫措施。

交通部表示，機組員防疫部分，除落實防檢措施及清銷外也會派人不定期檢查，至於漁船防疫，會再配合指揮中心措施，並滾動式檢討。

教育部指出，中小學行政人員及環保署皆將於明日開始上班，教育部已請環保署協助，將在2月11日星期五開學前，完成校園清潔消毒作業，學生於開學兩週內於校內用餐時應使用隔板；此外，有關台灣女子足球代表隊專機返台之安排，目前皆按規劃期程進行。

蘇貞昌說，目前國內醫療資源量能尚屬充裕，有關貨輪、機組員、遠近洋漁船的防疫措施，將請交通部及農委會加強落實。中小學的清消作業，請教育部在開學前完成。女足隊返國，請教育部跟外交部掌握並提供協助，確診團員的醫療協助，請指揮中心妥善安排。