疫情推升「掃經濟」、「嗶支付」的大勢發展！金管會最新公布，聯卡中心所做的「探索『掃經濟』與『嗶經濟』的發展趨勢」，成果顯示四大趨勢：民眾使用行動支付付款比例已越來越高、掃碼支付筆數占比近七成、掃碼支付平均單筆消費金額最高為524元、掃碼支付使用者屆於年齡20至50歲族群。

金管會表示，在疫情影響下，民眾支付習慣逐漸朝行動支付發展，無論是掃碼支付或感應支付，均有其各自優勢與主力消費場域，而從消費資料分析，「掃經濟」影響力似逐漸擴大，相信未來掃碼支付應用場景將不斷延伸，並深化民眾的消費習慣。此調查以2020年及2021年1至9月台灣持卡人在綁定信用卡使用行動支付的消費資料，並分析持卡人使用行動支付有四大發展趨勢。

趨勢一、民眾的支付習慣正在逐漸改變，使用行動支付付款的比例已越來越高。2020年9月行動支付占整體信用卡消費的筆數與金額分別為15.7％與4.9％，但至2021年9月時，筆數占比提升至20.2％，金額占比提升至7.8％，代表。

趨勢二、掃碼支付筆數、金額占比拉高。行動支付概略可區分為掃碼支付(例如第三方支付、電子支付機構帳戶)與感應支付(例如國際三大Pay行動裝置錢包)等。2020年第一季掃碼支付與感應支付的筆數占比約65％：35％，金額占比約為48％：52％，但隨時間推移，至2021年第三季，掃碼支付的筆數占比已增加至近七成，金額占比也增加至六成。

三、以2021年1至9月消費場域分析掃碼支付與感應支付的占比，民眾較常於「餐飲、電商、便利商店、生鮮食材超市及水電瓦斯與行政規費」上使用掃碼支付，而在「交通及百貨公司」則使用感應支付較多；另感應支付的平均單筆消費金額每月平均在新臺幣580元以上，而掃碼支付的平均單筆消費金額最高為524元。

四、以2021年1至9月持卡人性別及年齡分析，不論男、女性，年齡20至50歲族群行動支付使用頻率係以掃碼支付居多，占比約七成。至於60歲以上之消費者在使用感應支付的比例明顯高於其他年齡族群，其使用率達44％。