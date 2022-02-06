台南市後甲國中校園與都市計畫道路用地部分重疊，導致東區凱旋路後段狹窄僅容機車、腳踏車通行。市府工務局與校方、居民歷經1年多的溝通達成共識，將進行道路拓寬工程，工程總經費約4500萬元，預計今年底完工，建構成大特區周邊主要道路的最後一塊拼圖。

工務局表示，凱旋路為東區東西向主要通勤要道，現況道路往西過東安路即束縮，僅能供機、踏車通行，屬地方長期交通瓶頸路段。該局為暢通該區域道路交通網，特別編列預算辦理東區4-55-15M（後段）凱旋路延長線道路拓寬工程，開闢長度約205公尺，寬度15公尺，工程總經費約4500萬元；其中，工程費用約1100萬元，用地費用約3400萬元。

工務局指出，此案道路拓寬工程還涉及後甲國中校地退縮、東寧運動公園籃球場範圍調整，以及東寧網球場未來出入需求等諸多問題，經該局與多方積極溝通協調，最後一一獲得解決，並已先行辦理完成後甲國中籃球場改建工程及其他周邊設施改善，以維護學生的受教權益，道路拓寬工程即將動工施作。

工務局認為，凱旋路後段未來完成拓寬通車後，即可順暢連接中華東路一段至林森路二段，為東區東西向提供另一條主要道路，不僅有助於改善東寧路與小東路等主要道路長年交通壅塞現象，同時也能便捷南紡購物中心與平實營區等開發區域的交通效益，並為成大特區、後甲國中校區提供一條便捷無礙又安全好行的通學道路。