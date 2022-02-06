晟德6日宣布，轉讓澳優股票予亞洲第一乳業巨擘伊利集團的交易案，已於1月底正式完成交割，交易金額77億元現金已入袋。晟德表示，2022年將是滿手現金，有利尋找新投資案源，擴大集團綜效。

伊利集團旗下全資子公司金港，是在2021年10月以每股港幣10.06元、總價港幣53.4億元(約新台幣192億元)，取得澳優乳業(1717.HK)30.89％股權；其中晟德集團約轉讓12.4％股權，交易金額77億元(港幣21.45億元)，預計處分投資利益新台幣42億元， 以晟德股本50.5億元計算，貢獻EPS約8.3元。

晟德表示，該集團以投資控股模式專注於生技及大健康公司的投資與育成，隨著轉投資陸續開花結果，將持續擴大集團流動性資產價值。此外，集團也透過策略性調節持股水位將投資成果「不斷兌現」，產生持續而強勁的現金流，鞏固現金流將可加大投資核心事業使集團持續壯大，滾動永續金流與獲利。

初步統計，晟德集團成員包括澳優、長聖、國光生、永昕、加科思、博晟、順藥、東曜、益安、Windtree…等，分別在台灣、香港、美國等資本市場掛牌。

晟德表示，透過釋股轉投資公司，每年掌握永續金流、保留股東配息，而且在歷次釋股下，儘管持有股權遞減，市值卻不減反升，由於手中現金滿滿，集團將持續尋找新投資案源，擴大集團綜效。