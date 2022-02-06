矽晶圓廠環球晶宣布，公開收購Siltronic一案於交易截止日前（2022年1月31日），未能成就所有所需之收購條件，即為未能取得所有主管機關核准，因此將執行擴產計畫。原規劃用於收購案之資金將轉為資本支出及營運周轉使用。環球晶圓預期2022至2024年度總資本支出將達1000億台幣（約36億美元），包含重大新廠擴建（greenfield）。

環球晶董事長暨執行長徐秀蘭表示，即使公開收購Siltronic一案未果，我們在事前即已規劃雙軌策略。我非常期待我們現在能夠考慮的各種選項，來提升技術發展並提高產能。

環球晶將考慮進行多項現有廠區及新廠擴產計畫，包含12吋晶圓與磊晶、8吋與12吋SOI、8吋FZ、SiC晶圓（含SiC Epi）、GaN on Si等大尺寸次世代產品。擴產計畫涵蓋亞洲、歐洲和美國地區的投資，總投資金額最高達新台幣1000億元，包括擴充現有廠區以及興建新廠，新產線產品產出時間從2023年下半開始逐季增加。

環球晶將專注於強化自身成長，透過建立專攻次世代產品的全新產線以布局先進製程，瞄準大尺寸晶圓及化合物半導體，先進製程專用晶圓在環球晶圓的產品光譜佔比將大幅提昇，產品組合亦更加優化。新產品放量時機領先擴產浪潮，可迅速掌握終端科技創新商機、擴大領先優勢、放大營收規模並拓展事業版圖，為客戶及股東創造更多價值。