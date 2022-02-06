一月消費者物價指數(CPI)公布在即，國民黨立委李貴敏直言，由於年前強力要求台酒等國營事業，民間日常用品在農曆年前不得漲價，一月份CPI應可較低於去年12月的2.62％。但數字不管做得再怎麼漂亮，物價蠢動、民眾痛苦指數暴增是不爭的事實，只盼政府部會正視物價波動問題，千萬不要再浪費民脂民膏在無助於民的大內外宣，也千萬別輕忽國際局勢只顧著洗腦。

李貴敏表示，指標原本是施政的參考數據，只是碰上好大喜功、慣於大內外宣的執政團隊，難免出現扭曲資訊洗腦民眾，或藉一時漂亮數字表功的現象。令人擔憂的是，如果執政者不能苦民所苦，還刻意隱瞞事實真相或不予理會，中長期苦果勢必由全民承擔。

李貴敏指出，以國內蛋價飆升，全台大缺蛋為例，巷口柑仔店一度一顆蛋也沒有，連早餐店蛋餅都受影響，這算大事還是小事？蛋雞缺口、飼料漲價，蛋價跟著漲只是價格波動而非暴利；但政府去年第四季蛋價一斤漲10元時候不處理，等缺口越來越大後竟用鋸箭法凍漲，讓蛋農自行承擔，才鬧出蛋荒不是嗎？

她說，年後凍漲令解除，隱瞞缺蛋真相的大內宣或將翻牌。只是供需不振，價格會不會回不去了？另外，國際能源價格迄今仍處高檔，供應鏈斷鏈與國際運輸問題也仍未解，農糧原物料都同步上漲。樹欲靜而風不止，國際價格都在漲，台灣如何倖免？廠商和餐飲業會不會陸續漲價甚至擴大漲幅，將成本轉嫁消費者身上？

李貴敏強調，CPI只是參考，民眾生活並不能化約為冰冷的數據，尤其公用事業費率占CPI權重近20％，執政者如想操弄數據並非不可能。就像去年我們一再提醒CPI與物價浮動危機，主計長等官員始終嘴硬不予理會，以致CPI年增率不斷攀高，年底時連續數月高於2％通膨警戒線。

她直言，尤其CPI全年平均漲幅已高達1.96％，不但創13年最大漲幅，外食、咖啡、飲料漲聲響起；就算部分民生用品暫時凍漲，也多見份量縮水情事。可見物價上漲早已全民有感，活不起的小確幸，漲不上去的薪資，政府不思檢討改進，起碼別再洗數據了。