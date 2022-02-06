人與人的交往過程中，善良和真誠無疑是維持一段和諧關係的基本，這樣的人在朋友圈中也比較受歡迎。然而過於心善也容易受到有心人士的傷害，所以該發狠的時候也必須硬起心腸，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座善良與狠心並存，千萬不要把他們當病貓，小心踢到鐵板。

▍白羊座

白羊座為人直爽，非常重義氣，一旦朋友有難就會義不容辭的挺身解圍，主動釋出自己的善意，不過他們也有不容被碰觸的底線和堅守的原則，面對那些只想算計自己、從中得到好處，並且將自己好意視作理所當然的人，就別怪白羊座硬起心腸狠心對待。

▍天蠍座

天蠍座個性冷淡疏離，平常不愛管閒事，但是如果身邊親友有難，他們也絕對不會坐視不理，天蠍座的熱心腸和善意只有在關係比較親密的人面前才會顯露出來。至於那些不把自己當回事，和不值得自己真心付出的人，天蠍座不介意變得狠心，也不會為了迎合別人，或是得到別人的認可就選擇善良。

▍水瓶座

水瓶座天性善良，但他們的心善卻不是針對所有人，首先，他們不願意自己的一片好意被別人看作多此一舉；其次，他們不會一昧縱容那些不值得的人。因此，若想讓水瓶座一如既往的對你釋出善意，就要讓他們感受到，你值得他們真心對待。一旦他們的善良換來你的欺騙，水瓶座就會收起全部的善意和友好，變得狠心與冷漠。