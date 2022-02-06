高雄6日新增4例本土確診個案，其中1案是在港區擔任引水人的確診者，由於該個案並未遵照市府祭出的高風險人員採檢規範，將被開罰6萬至30萬元罰緩。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

確診「引水人」五度通知PCR都不到 高巿府擬重罰30萬

高雄6日新增4例本土確診個案，其中1案是在港區擔任引水人的確診者，由於該個案並未遵照市府祭出的高風險人員採檢規範，將被開罰6萬至30萬元罰緩，經初步疫調，他在近期曾接觸40艘輪船，目前市府初步匡列職場接觸者及親友共174人，感染源仍待釐清。

高市府衛生局說明，該名引水人於1月下旬被列為高風險對象，依規定必須執行多次採檢PCR及居家快篩，但該引水人竟只完成1次採檢，且接獲航港局、警察、簡訊等至少5次通知，卻都未如期到場採檢，高市府將依違反傳染病防治法裁處該名引水人6萬元至30萬元罰鍰。

高市府衛生局指出，經疫調顯示，該名引水人已經完整施打3劑疫苗，但與多艘貨輪接觸頻繁，曾接觸40艘輪船，該個案於1月23日曾採檢PCR陰性，2月1日為最後登船工作日期，由於大部分貨輪已經出海，後續將由航港局調查離境的貨輪狀況，而社區及職場部分已經匡列相關接觸者共174人，目前同住家人採檢均為陰性。

衛生局也公布引水人的相關足跡，他曾於2月3日下午1時30分至2時30分到過星光水岸公園、晚間9時26分至9時36分到過7-11星海灣門市，2月4日中午11時31分至12時31分到過棧貳庫小紅麵店、下午4時24分至4時34分到過7-11桂德門市。