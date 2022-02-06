大年初六，屏縣府在古蹟宗聖公祠舉辦「茶席話衣藝」，以茶道為題，將古蹟活化為與生活共融的藝文體驗空間，同時展現客家奉茶精神。（謝佳潾攝）

大年初六，屏縣府在古蹟宗聖公祠舉辦「茶席話衣藝」，以茶道為題，將古蹟活化為與生活共融的藝文體驗空間，同時展現客家奉茶精神。（謝佳潾攝）

大年初六，屏縣府在古蹟宗聖公祠舉辦「茶席話衣藝」，以茶道為題，將古蹟活化為與生活共融的藝文體驗空間，同時展現客家奉茶精神。（謝佳潾攝）

大年初六，屏縣府在古蹟宗聖公祠舉辦「茶席話衣藝」，以茶道為題，將古蹟活化為與生活共融的藝文體驗空間，同時展現客家奉茶精神。（謝佳潾攝）

大年初六，屏縣府在古蹟宗聖公祠舉辦「茶席話衣藝」，以茶道為題，將古蹟活化為與生活共融的藝文體驗空間，同時展現客家奉茶精神。（謝佳潾攝）

屏東縣定古蹟「宗聖公祠」擁有93年歷史，藝文界讚譽為最美祠堂建築，但卻隱身鬧區鮮為人知，為此，縣府在大年初六舉辦「茶席話衣藝」，以茶道為題，將古蹟活化為與生活共融的藝文體驗空間，同時展現客家奉茶精神。

屏縣府指出，宗聖公祠創建於1927年，1929年完工，為屏東六堆客家地區曾姓族人在屏東市建立的宗祠，同時也作為六堆子弟到屏東唸書或辦事族人寄宿聚會之所，雖是典型客家宗祠，但也融合傳統廟宇裝飾、日據時期西洋建築風格，立柱對聯還雕刻各體書法，當中以竹葉字體最為精湛。

縣府說，2002年宗聖公祠獲公告為縣定古蹟後，便一直嘗試規畫它的用途，它有獨特的美與文化蘊涵，不應只是古蹟，而應是活的博物館，但可能因位在巷弄中，較鮮為人知，不過換個角度看，它就在玉皇宮後方，交通便利，發展潛力大。

客家事務處處長陳麗萍形容，宗聖公祠像是典藏的威士忌，越陳越香，但如何萃提是個問題，左思右想後，決定藉由客家茶道將這座有歷史、精神意涵的空間釋放出來，而客家茶道的精神就是奉茶，也是客家人隨和、與人親近、關愛包容與分享的象徵。

為此，「茶席話衣藝」孕育而生，大年初六，走進宗聖公祠彷彿進入時光隧道，文人風雅氣息瀰漫，大家坐在天井品茗茶、聊衣藝、賞古蹟，雖在年假最後天，但走春氛圍依舊很濃厚。

客務處表示，六堆擁有許多工藝精湛的客家服飾工作者，因此特在宗聖公祠舉辦客家藍染服飾主題展，展期為即日起至15日，盼讓宗聖公祠成為客家時尚衣飾的行銷交流平台。