《八尺門的辯護人》主角潘儀君（右）、王傳一春節開工經驗豐富。（鏡文學提供）

《八尺門的辯護人》主角初孟軒、雷嘉汭收紅包，虎年吉祥話不斷。（鏡文學提供）

影集《八尺門的辯護人》經過4天農曆春節休息，大年初四（4日）就緊鑼密鼓開工趕拍，除了劇組開工紅包外，「年前看守所，年後上法院」的男主角金鐘視帝李銘順不僅首度為拍戲而待台灣過年，還特地準備近百個紅包發給劇組從導演、工作人員、演員到臨時演員，人人都有，3位新秀初孟軒、雷嘉汭、陸夏收到視帝紅包開心笑得合不攏嘴，潘儀君與王傳一也讚賞「銘順哥真是太有心了」。劇組感情融洽，初五巧逢雷嘉汭生日特地幫她慶生，李銘順驚訝「跟我老婆一樣是水瓶座」。

金鐘視帝李銘順可說《八尺門的辯護人》靈魂人物，他百無禁忌玩笑這次「年前進看守所，過年後上法院」，原來放假前他飾演公設辯護人拍攝看守所重頭戲，年後春節初四上午開工，法院第一場戲又是他開場，經驗太特別；而且「往年假期再短都會飛回新加坡過年，這是第二次在台灣過年，上次是為了公司，這次是第一次在台灣劇組過年。」李銘順半開玩笑：「其實我很期待拍戲。因為難得台灣過年，很多朋友來邀，白天打球，晚上餐聚，好忙。」最有心是他準備近百個紅包慰勞劇組，還親手一一送給導演唐福睿與工作人員，連臨時演員也有份。

對於農曆春節開工趕拍戲，潘儀君經驗豐富：「拍戲的人好像沒有過年這件事，休到年初四開工是很幸福的事。」王傳一也很認同：「以前拍ON檔戲常常初三甚至初二就開工。」潘儀君笑說：「而且還能拿到開工大吉紅包，只有今天才有。」她稱讚「銘順哥很有心，我來時他已經收工回去了，還特別把演員紅包留給我們。」新曝光的生力軍王傳一此次飾演檢察官，戲中與他口中的「銘順哥、儀君姊」有精彩對手戲，戲裡針鋒相對，戲外一見如故。他調皮作勢比較紅包包多少，飾演法務部長的潘儀君氣場十足玩笑喝止「重點是心意，多少不重要」。

而初孟軒、雷嘉汭、陸夏三位年輕新秀演員，拿到紅包就開心原地轉圈，雷嘉汭與初孟軒異口同聲：「我們下午一到現場，所有人就猛炫耀『我們有銘順哥發的紅包』，沒想到銘順哥也特地留給我們一份。」兩人開心得隔空不斷祝福銘順哥跟大家「虎年行大運！虎頭虎尾！如虎添翼！虎虎生威！愛老虎油！虎你爽！」最晚上工的陸夏笑說：「家裡人少，往年最多兩個紅包，今年多了劇組跟銘順哥的紅包，太開心了。」

三人都是第一次在春節開工拍戲，飾演外籍看護的雷嘉汭笑說：「這樣感覺挺好，今年運勢會很旺。」飾演法律世家出身的熱血青年初孟軒則表示：「因為疫情比較沒有過年氣氛，很想早點回來繼續演戲。」飾演學習司法官的陸夏雖然最晚上工，但她其實早早就來現場，「我想早點感受一下法院的氣氛。沒想到⋯⋯撞見戲中情敵雷嘉汭與初孟軒卿卿我我。」

劇組感情融洽，還幫女主角雷嘉汭驚喜慶生，原來她2月5日生日適逢今年大年初五，初孟軒端著蛋糕，大家一起唱生日快樂歌，讓雷嘉汭開心又害羞想多許幾個願望「我第一個願望是再多三個願望。」李銘順則驚訝：「跟我老婆一樣水瓶座！」雷嘉汭忙問「是不是很可愛？」他笑答「不告訴妳」。