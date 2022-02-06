外傳民進黨近期擬解禁日本福島食品，「不會拖到三月」。對此，總統府今天表示，政府向來的立場是，以確保國人健康安全為原則，以國際標準、科學證據為依據，來面對日本食品進口議題。若有具體進展，相關單位也會向國人報告說明。

黨政人士透露，執政團隊確實已積極研擬開放日本福島食品進口，並陸續徵詢公民團體的想法，相關團體建議從「禁止福島五縣進口」的地區性管制，改為禁止含輻射食品進口的管制方式，由於年底將有九合一地方選舉，黨內不希望此議題拖太久，被拿來政治操作，開放福食已勢在必行，但何時開放？行政部門仍在評估。

針對日本食品進口相關議題，總統府發言人張惇涵表示，政府向來的立場是，以確保國人健康安全為原則，以國際標準、科學證據為依據，來面對日本食品進口議題。若有具體進展，相關單位也會向國人報告說明。

張惇涵強調，政府會讓國人安心享用沒有健康疑慮的食品。而去年12月18日的公投結果也顯示，多數國人期待台灣走向世界，參與像是CPTPP等高標準的國際經貿體制。