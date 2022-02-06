謝沛恩友情主演《如果花知道》。（衛視中文台提供）

是元介、謝沛恩友情主演《如果花知道》。（衛視中文台提供）

衛視中文台奇幻都會愛情自製劇《如果花知道》進入大結局倒數階段，7日開始將播出由是元介、謝沛恩特別友情主演的「執念斷捨離」單元，飾演一對深愛對方的情侶，卻意外天人永隔。兩人雖然是第一次合作，但超合拍默契十足，把情侶間的喜怒哀樂和各種情緒狀態演得淋漓盡致，是元介笑說演出時不知道流了多少眼淚，隔天眼睛腫一天；謝沛恩則是從影以來首次挑戰被綁架戲橋段，光是彩排就深刻感受到害怕的氛圍哭出來。

多次入圍金鐘獎的是元介，這次演出單元男主角夏唯成，飾演一個積極進取總是笑臉迎人的保險員，看似沒事的他內心卻隱藏著對過世女友巨大的傷痛，成為「花之道」花店女巫花曉萱(任容萱 飾)少數遇到難以順利進入內心執念的客人。是元介透露會願意接下這個角色，是因為製作團隊是非常熟悉的單位，想合作的心情比參與演出更期待。其中和任容萱又是睽違7年再次同台飆戲，默契依舊在，還笑說「記得某次在片場還因為聊得太開心，被導演說了一下，可惜這次故事篇幅不多，期待下次能有更多合作！」

談到角色準備，是元介說「這次的角色其實有很多面向跟自己有些雷同處，比如公眾人物無論心情多麼不好，都得要展現美好、快樂的一面！」比較困難的部分在於多層次的拿捏，「每場戲都如同天使跟惡魔在拉扯，一個不小心就會被看出內心，必須自我拉扯後，慢慢地釋放，故事的推進才讓觀眾看到他內心的惡魔！」很多場戲很過癮，宛如在角色中洗三溫暖！甚至有一天拍攝離別戲，也是發自內心的不捨，當天不知道流了多少淚，隔天眼睛腫了一整天！

謝沛恩則是首次和是元介合作，飾演一對彼此深愛卻因為誤會、意外天人永隔的情侶，雖然只有合作短短兩天的時間，卻印象深刻「是元介人很好相處、很容易開玩笑，在化妝間聊天時很快就熟稔起來，一點都不覺得尷尬陌生，加上我們兩個都累積不少演戲經驗，很快就進入飾演情侶的狀態。」兩人對戲起來就像打了一場好球，互相丟接情緒，加上這個單元有笑、有哭、有不捨、甚至有可怕的部分，但和好的演員對手合作，就像是玩得很開心的夥伴，合作起來非常愉快。

談到印象最深刻的一場戲，謝沛恩說應該是被綁架戲，因為從影至今從未拍過，「記得只是在彩排還沒有開拍時，劇組工作人員先把我綁在椅子上，測試鏡頭位置，看待會兒要怎麼拍而已，當下的氛圍已經令人害怕，接著Re戲時，很自然不知不覺開始崩潰哭出來，因為覺得實在太真了，一下就進入到那個狀態之中。」

相較於戲中深刻的 「執念」詮釋，戲外兩人對於「執念」斷捨離，不約而同都有著正向的想法。謝沛恩說從小學開始她就懂得如何轉念，很容易「Move On」往下走，就算是遇到挫折或不好的事情，就當作是一種學習的經驗；面對人，像是親人好友的離世，想念是一定會的，但因為美好的回憶都活在心中，即便不捨也能坦然面對。是元介則是大方分享過去的自己有很多執念，甚至懷疑自己、沒信心，後來發現，有些事當下是執念，是困擾，日子久了，反而是一種回憶，更是一種動力。