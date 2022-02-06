昨天(5日)有空不名身分的無人機飛掠東引島，先是由民眾發現，並向連江縣警局報案，警方再通報給東引指揮部，顯然軍方並非事先知情。對此中華戰略學會研究員張競博士認為此事必須嚴肅面對，「別只會對西南防空區做文章，真正事情大條在這裡！」

張競表示，東引島距離大陸有相當距離(約40公里)，該無人機能夠穿越西引與東引，然後立即折返，可見其飛航距離。更要擔憂的是無人機的指揮管制導引能力，特別是該機為低空飛行，思考微波通信基本物理特性，再做點計算，就知道共軍管控無人機越過洋面，基本上已經解決通信中繼問題，這個才是真正關鍵所在。

不明飛機低空入侵東引

其次是能管控無人機到東引，金馬各島都絕對不是問題，透過如此性能展示，外島空防壓力必然就要提升，就算對岸「偵打一體」暫時不會動用打擊能力，但隨時能夠遂行情報偵搜照相，光是要落實情報反偵照各項規範，都會累壞駐防官兵，未來實施任何演練，看來都要加派防空反偵照哨戒兵力；外島弟兄們歡迎來到「對方眼皮監控下的世界」囉！

再者就要提到，為何無人機是選在白天出沒？還是以往早就在夜間到訪多回？夜間低視界偵照，不論是紅外線或是熱像儀，原則上都不是共軍無人機之技術瓶頸，因此在白晝露臉，在某種程度上算是攤牌，被對岸以此將軍，請問吾人要如何對應？對比綠營政府拼命政治操作之共軍戰機在海峽空域活動，這個活動樣態更是嚴重，咱們要如何接招呢？

此外要嚴肅指出，當共機在海峽西南空域飛航，對我們飛航安全是八竿子打不著時，我們就以此為理由，要對方離開。現在依據該架無人機之航跡，顯然不無可能影響到東引南澳直升機降落場周邊之作業安全。

東引島周邊空域確實是遙控無人機禁航空域，只是對岸會不會甩連江縣政府公告呢？大家心知肚明(當然不會)。

最後就要提到對岸環球時報前任總編輯胡錫進，胡總編在職時總是聲稱共機總有一天會穿島飛行，沒想到這句話在胡錫進退休後真的應驗囉。只是島不是臺灣本島，而是東引島；機型也變成遙控無人機。只是當無人機能夠穿越東引島時，共機距離臺灣還有多遠？這個問題真是難以啟口來問，更是難以認真回答。

吾人還要繼續拿共機在海峽我防空識別區西南角飛航活動作文章呢？還是嚴肅地回過頭來，認真面對真正遭致侵門踏戶的空防危機呢？但願國安團隊不要只想到在公關上如何論述發新聞稿，而是嚴肅思考整個問題本質吧！