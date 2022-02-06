現今科技越來越發達，幾乎人手都有一台手機，用手機看漫畫、動畫、影片玩遊戲等非常方便，就不用仰賴電視或電腦，娛樂可以隨身帶著走。而隨著時代的不同，父母養育小孩的方式也跟著改變，有網友去餐廳用餐，遇到隔壁桌的父母給小孩邊看卡通邊吃飯，聲音還放的很大聲，讓他備感困擾，貼文引起討論，許多父母跳出來解釋，這樣小孩才不會吵鬧。

一名網友在PTT上發文表示，他近日在餐廳內用時，旁邊有對夫妻帶小孩，拿手機放卡通給小孩邊吃邊看，重點聲音還放超大聲，大概是整間店都聽得到的程度，因為原PO剛好要走，所以最後沒上前請他們小聲點。不過這個行為舉止還是讓原PO感到納悶，詢問「小孩吃飯就吃飯，要邊看卡通才能吃是什麼概念？」。

貼文引起許多家長共鳴，過來人用充滿無奈的口吻表示這樣小孩比較好帶，「這我知道，帶小孩很累」、「因為這樣小孩才不會吵鬧」、「給手機的確是最懶的方式」、「太小開始接觸3C基本上應該是災難，不過也沒辦法」、「等你有小孩就知道」。

不過其他有網友認為，還是盡量不要影響到他人比較好，「我能接受3C育兒，但是不該放出聲音吵到別人」、「吃飯可以看手機，但不能吵到旁邊的人」、「吵到你就去說啊，但看手機吃飯這件事基本上沒什麼好嘴」、「不要開太大聲吵人其他都隨便」、「放出聲音真的不可以之外，一堆人吃飯也是配手機」。