41歲納豆（林郁智）上月24日驚傳腦出血送醫，經評估後動引流手術，所幸手術過程順利，目前雖未清醒，不過已恢復自主呼吸，今（6日）有媒體報導指出，納豆甦醒機會變大，但日後可能會留下後遺症，需要長期復健。

納豆日前已拔管可恢復自主呼吸，據《三立新聞網》報導，他的昏迷指數已進步，眼睛、語言跟手腳三方面綜合評估表現都有好轉，預估轉往普通病房的機率變大，但日後甦醒，可能得靠長期復健改善後遺症。

對於納豆最新病況，經紀人尚未回應，但之前就曾表示「家人表示納豆恢復狀態良好，避免打擾納豆休養，一切情況家屬都暫不回應，謝謝大家關心」。

之前就有媒體報導，納豆預計過完年可以轉進普通病房，實際上，他的家人必須與醫生評估狀況後再做進一步決定，經紀人當時亦表示納豆術後恢復狀態良好，希望大家給予空間靜養，並透露納豆目前2月份的工作都先跟各製作單位請假了，除了有存檔的《綜藝三國智》及網路節目，《食尚玩家》則需找人代班，中天《同學來了》由阿Ken和安心亞2人先上陣，待製作單位18日開工後，會再討論確切開錄時間。