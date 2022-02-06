境外資金「鮭魚返鄉」搶搭末班車，已匯回破3348億元！信託公會指出，依據財政部統計，截至2021年12月底，總計依專法匯回計有1561件及3348餘億元資金獲准並實際匯回國內金融機構專戶，而這些匯回資金由信託業接手，截至2021年底專戶投資運用情形總金額已達142餘億元。

信託公會秘書長呂蕙容表示，根據信託公會統計顯示，境外資金回台專法雖於2021年8月16日落日，但由於外國公司（CFC）課稅規定，2022年已接續上路，因此台商境外資金回台搶搭此波稅金大赦免的末班車明顯踴躍。

再加上國內近年金融市場投資熱絡，統計從2021年8月15日至12月31日，近一季的金融投資專戶資金持續增加近130案、金額增加16億餘元，投資標的則主要集中於「證投信基金及國內上市、櫃或興櫃公司股票」，統計至2021年12月底專戶投資運用情形總金額已達142餘億元，預計實際匯回並規畫從事投資金額將持續增加，因此信託專戶資金因此遞延效果目前仍持續匯入增加中。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」在2019年8月15日發布施行的引導資金回流並挹注我國產業及金融市場，實施後第1年匯回資金以8％課徵，第2年匯回稅率則提高至10％，而從事實質投資者均可申請退稅一半。此外明定匯回資金可依屆滿5年、6年分年取回三分之一，屆滿7年則可以全部取回。

信託公會理事長雷仲達表示，金管會為提升台商專戶資金的運用效益，同步也公布「境外資金匯回金融投資管理運用辦法」，允許匯回稅後資金的25％額度內可從事金融財務性投資。

所謂的金融商品包括債券（含政府債券、公募公司債、金融債、國際債券）、股票（上市、上櫃、興櫃）、證投信基金、期貨ETF、指數投資證券（ETN）、上市櫃認售權證、期貨或選擇權交易等，主要投資範圍以國內有價證券為主，並鼓勵長期投資，投資標的以流動性佳、集中市場交易且具公募性質為原則。