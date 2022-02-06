近年在中美貿易戰等國際局勢變動影響，全球資金及產業布局都在逐步調整，也加深台商資金回流意願，境外資金爆匯回潮。信託公會理事長雷仲達分析台商匯回資金的用途，有3成臺商預計規劃實質投資，另外有7成台商想解決海外帳戶以及OBU多年未分配盈餘的問題，並選擇合適理財工具做規劃，銀行業可掌握商機，提供客戶全方位一條龍金融整合服務。

雷仲達指出，金管會為吸引更多國人及外國資金來台進行財富管理，推出媲美星港的「新財富管理方案」，開放銀行與券商申請辦理資產超過新台幣1億元以上的高資產客戶財富管理業務。

雷仲達表示，配合此次專法政策，許多銀行也成立境外資金匯回專業團隊，並尋求異業的合作，搭配會計師事務所，對於境外資金匯回需求的台商客戶，提出客製化整合諮詢服務，從信託架構確立、洗錢防制作業檢核、稅務疑慮釐清、實質投資規範、資金匯回規劃等細節及整體作業流程的服務。後續並透過專業的資產配置計劃，完成信託專戶的開立，進一步結合存匯、理財、授信及信託等相關業務單位，提供客戶全方位一條龍金融整合服務。

信託公會秘書長呂蕙容表示，因近年來台灣金融機構積極經營更為專業的家族信託業務，尤其針對國內中小企業主，提出許多為客戶自身或家族財富量身訂作的全方位理財分析、專業財富方案及家族傳承目的等服務項目。

就短期效益來看，因匯回資金需屆滿7年才可以全數取回，匯回資金在額度內的金融投資，有利於銀行財富管理業務的發展，加上高資產客戶財富管理業務的加乘效果，透過放寬高資產客戶可投資之金融商品，更進一步開放業者可從事更多元化之金融商品及服務。中長期而言，存放於專戶的資金，隨著專戶提領期限到期，亦將衍生台商個人或企業有關資產保全、安養樂活及資產跨代傳承等需求。

因應金管會持續推出的「財管2.0」及頒布「銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務管理辦法」等政策，未來期待以境外匯回資金台商為利基，發展更多元化的金融商品及服務，提供符合資格的高資產客戶個人化或客製化商品及服務，讓高資產客戶過往僅在國際金融業務分行（OBU）銷售的商品，目前國內金融帳戶透過專業服務團隊、私人銀行財管系統、多元化的金融商品，即可滿足客戶資產保全、家族傳承、稅務規劃等全方位的投資理財需求，進一步擴大我國財富管理業務規模，並培植財富管理人才，強化金融機構商品研發能力，達到媲美星港的財富管理商品及服務的業務發展程度，並提升金融機構之國際競爭力。