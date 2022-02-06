昔香港性感女星麥家琪（麥方喬），憑著三級片《偷窺無罪》，奠定她「影壇性感尤物」地位，2006年嫁給大律師王國豪後，就淡出演藝圈，過著相夫教子的貴婦生活，直到近幾年才漸漸復出，近日她拍影片分享生活近況，卻遭網友狠批「老、過氣」，面對酸民的挑釁，她也霸氣回嗆。

麥家琪近日曬出和愛犬合拍的短片，她還特地換上可愛的動物濾鏡，與愛犬互動，畫面溫馨有愛，讓不少粉絲都大讚她太可愛，未料卻有網友留言酸她：「老，過氣」，她也親自回覆「別看」。

麥家琪曬和愛犬互動短片，遭酸老、過氣。(圖／取自麥家琪抖音)

沒想到網友繼續嘲諷「看到了啊，倒霉」，麥家琪也不甘示弱回嗆「新年流流，自己咒自己，你牛！」不少粉絲見狀也大讚她懟得好，並誇她46歲還能保持這樣漂亮，已經相當好了。

麥家琪90年代以性感形象走紅，嫁給律師尪後，就淡出演藝圈，育有兩子一女，直到近年才漸漸復出螢光幕前，去年更轉戰大陸，頻頻受邀出席商演活動，而她也暫時定居大陸，直到上個月才返回香港，與家人團聚。

麥家琪46歲仍保有凍齡外貌。(圖／取自麥家琪微博)

而麥家琪之前受訪時也自爆，年輕時很沒禮貌，自以為是又脾氣暴躁，得罪了不少人，導致她演藝事業發展一般，沒有太大收入，婚後她還一度罹患上產後抑鬱，和老公冷戰分居半年，幸好有個好婆婆從中調解，讓她脾氣收斂不少，慢慢變成了一位溫柔媽媽。