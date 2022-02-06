行政院明日起調降各項原物較進口關稅 (行政院提供)

行政院長蘇貞昌今日召開物價金融穩定會議並表示，自明日起至4月底止，將免徵進口玉米、黃豆、小麥營業稅，奶油等相關原物料進口關稅減半，汽柴油貨物稅也會調降。請廠商業者共體時艱，主動平穩物價。

蘇貞昌指出，因極端氣候造成農作物減產、疫情造成物流不順，導致自2021年1月以來黃豆、小麥、玉米等關鍵進口原物料價格大幅上揚，加上近期石油供給吃緊，俄烏情勢緊張，國際原油持續上漲。對此將施行以下措施：

1. 免徵進口玉米、黃豆營業稅

2. 免徵進口小麥營業稅

3. 奶油、烘焙用奶粉進口關稅減半

4. 調降汽柴油貨物稅，加碼調降汽油貨物稅1元／1公升(共2元／1公升)、柴油貨物稅0.5元／1公升(共1.5元／1公升)。

5. 原本去年12月1日行政院所核定的水泥貨物稅減半、小麥關稅降為免稅、牛肉關稅減半，將續延至4月底。

蘇貞昌表示，政府已針對這波進口物資價格上揚，採取玉米、黃豆、小麥、牛肉、奶油、烘焙用奶粉及汽柴油等項目進行稅負減免，將可降低餐飲業、烘焙業、小吃攤商食材成本，並同步降低畜產業的飼養成本，緩解進口原物料價格上漲的壓力。

蘇貞昌說，天然氣民生用戶及桶裝瓦斯也將凍漲至4月底，不但保障一般家戶不增加支出，亦可有助於廠商減輕營運成本負擔。呼籲國內業者廠商共體時艱，主動採取平穩物價作為。