輔大美食又少一間！位於新莊的知名燒臘老店「香城燒臘小館」貼出公告表示，將於2月13日結束營業，消息一出讓許多人不捨，不少網友看到公告後崩潰，直呼「吃了二十幾年了，真的無法接受」。

香城燒臘日前貼出公告指出，「將於2月13日結束營業，感謝多年來的照顧」。消息一出，不少人將公告轉貼臉書，直呼無法接受，網友紛紛回應「真的假的！！」「不會吧！」、「嗚嗚嗚」、「買起來…先囤貨…再慢慢吃…」、「我還沒去吃過耶，聽說很厲害」。

知名燒臘店「香城小館」公告，將於2月13日結束營業。(圖/截自香城燒臘臉書)

有網友在臉書透露，據了解，老闆娘要急流勇退決定退休，接下來要去享受大自然生活了，並呼籲「請大家不要吝嗇，錢包拿出來、買起來」。

還有網友表示，香城燒臘乘載著他大學回憶的種種，燒肉、扎蹄雙拼是他此生最愛，感覺就像是「如果吃不了炸雞，那就吃燒肉吧！」，無奈下新莊的燒臘店都收得差不多了，感嘆「看來下次只能去香港吃囉」，引起不少網友附和「化皮燒肉超強」、「燒鴨超好吃」、「哭哭了」、「時代的眼淚」。

美食部落客【小虎食夢網】也曾寫下「沒吃過這家，別說你是新莊人，別說你唸過輔大」，表示這間一直放在他的口袋名單已經N年，雖然「新莊」對他來說感覺莫名的遠，但還是不只一次被排在店門外長到誇張的排隊人龍給嚇到。