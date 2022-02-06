農曆新年假期結束，想到隔天就要上班而鬱卒的人不在少數，日本則稱之「正月病」。日網媒「enjoytokyo.jp」邀「偵探作家」上岡史奈，向收心困難的人們提出6個行動，遠離假期末憂鬱：

1.寫下好事

「工作不有趣」而苦於面對現實的人，可以將「連假中的好事」手寫出來，重要的事集中在自己遇到的好事，或挑戰成功的事情。

2.徹底清潔一部分

新年示意圖。（AC提供）

說要大掃除，結果從除夕到開工前完全沒動靜，到最後自責的大有人在。假期的最末，使出洪荒之力，將屋中最常看到的一個小區域徹底整頓，不用勉強做到四周，集中一小部分即可，給自己成就感。

3.關上你的手機

網路上在此時通常會看得到朋友去旅遊的美照，看了更令自己心煩，產生「人家的連假好充實，只有我...」的自責，是更讓人鬱卒的主因。專家建議，關上手機，想像自己今年的「全新的自己」，誠實面對自己，意識「一切如新」，同樣也能將計畫寫下來。

4.注意姿勢與呼吸

人在鬱卒時容易在顯出垂頭喪氣的模樣，這時做點伸展相當有用，配合深呼吸，將「討厭的事情」隨呼吸吐出去。另外雙手抱胸、像偉人一樣抬頭挺胸，容易使人感覺一新，並同時揚起嘴角，應有著改變氣氛。

5.早點就寢

開工前一晚不要再東摸西摸到半夜，不要帶著憂鬱早點就寢，讓充足的睡眠迎向開工早上，告訴自己「這樣自律的我真的很棒」。

6.吃一頓好的

人吃到美食，必定好心情。會做菜的人自己做喜歡的東西，開工當天安排自己「今天下班來去吃一頓好的」，或是一直想去但沒去成的店，就算是外帶也好，作為給自己的犒賞。