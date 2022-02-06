今年春節連假九天由於無法出國，加上天氣濕冷及疫情影響，許多民眾選擇在地過年，降低頻繁出遊，就近全家走春及購物，Global Mall春節期間因推出滿額贈最高回饋10％、優惠3折起以及春節限定點數五倍贈，帶動整體業績、客單價相較去年春節成長超過10％。

更因省下旅行、出遊費用，今年春節消費者也投入更多購物預算，其中又以保暖服飾、珠寶飾品、住居傢具用品成長最多達10％，甚至在高單價商品，包括金飾配件、高單價按摩椅、電動沙發椅、帳篷週邊商品業績都有明顯增長，此外餐飲除了內用聚餐，因在地過年帶動下，外帶及外送、甜點及伴手禮業績也都成長超過一成。

因應疫情，Global Mall不僅從入館、購物、用餐皆落實防疫措施，春節連假結束前，環球員工皆要求需採居家快篩陰性，才能上班，同時持續宣導施打疫苗，目前全館（包含員工+專門店）兩劑疫苗施打率已達95％。