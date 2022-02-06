公股銀行積極開發客群，在大型企業、中小企業開發上有不同策略。

第一銀行指出，面對低利率經營環境的挑戰，現在持續開發中小型、微型企業客群，鎖定案件申請、放款動用、還款提供更便利服務。對於中大型及集團企業的維繫及開發，則是著重於各發展階段的資金需求。

一銀主管指出，中小型、微型企業的客群開發，是透過不斷精進的數位化平台，提供更便利的服務，並貼近客戶需求場域，持續開發異業化行銷合作，透過申貸畫面連結的方式，主動貼近各產業上中下游客戶，拓增客群規模。

對於中大型及集團企業的維繫及開發，一銀則是著重於支援客戶購地、建廠、營運轉型、產業升級、海外拓展等各發展階段的資金需求，尤其面對全球環境議題如零排碳、碳中和的浪潮，以及再生能源產業的發展。

一銀主管指出，針對ESG方面，一銀已成立「再生能源融資業務推展小組」等綠色金融專責小組，以專案融資、聯貸或其他相關政策性貸款進行規劃，與客戶共同落實ESG經營。

華南銀行統計，調整企金業務放款結構的策略將持續聚焦在中小企業的推展，持續提升中小企業放款的比重，調整企金放款結構來提升獲利。