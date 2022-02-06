全球股市元月行情因美國貨幣政策轉「鷹」一片綠油油。展望虎年投資，投信法人表示，預估縮減購債、通膨、經濟成長、企業獲利及股債表現投資回報等五大議題發展，將牽動接下來的行情表現；整體而言，股優於債的趨勢持續，惟波動性增加，建議做好資產配置搭配停利，以有效因應。

復華投信投研團隊表示，預估美國聯準會今年將升息四次，並於下半年啟動縮減購債（Tapering），由於從市場回收資金，將增加金融市場波動度；至於市場關注的通膨（Iiflation），研判下半年起因基期上升及供應鏈改善，有望回到2.5～3％以下；在經濟成長部分（Growth），包含美國在內的全球經濟仍將延續擴張週期，企業獲利（Earnings）因復甦消費動能無虞，加上眾多科技創新，使企業獲利持續成長。

反映在資產報酬回報上（Return）上，由於經濟及企業獲利成長動能保有韌性，可抵禦可能的升息壓力，研判股市表現仍優於債市，但須留意因政策變動等因素影響資金流向，使行情波動幅度增加。

復華投信投研團隊認為，因「縮減恐慌」導致的行情回檔，非反應經濟衰退，預估已近合理修正滿足區，建議可趁回檔逢低佈局，著眼科技創新引領產業趨勢發展，建議可藉由布局成長題材對抗波動，首選仍具成長性的科技趨勢產業，以及發展關聯度高的台股及美股市場。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞認為，台股在科技進步、企業營利成長及評價相對便宜的情況下，仍有許多未發掘且值得布局的標的，建議投資人透過專業投研團隊的選股及配置能力，搭配紀律化的投資方法，便有機會持續在2022年掌握台股成長契機。

若擔心股市波動風險，復華投信建議，可依個人風險屬性，納入債市等固定收益部位，藉由股債負相關配置降低衝擊，或者透過具有逢低加碼、自動停利等彈性機制的定時定額投資方法來提高投資勝率。