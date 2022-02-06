春節連假長達9天，北部和東部連續陰雨天，讓原本想去戶外踏青的計畫取消，不少民眾選擇到百貨公司覓食、看電影、採購物資，以及最重要的闔家聚餐，全台遠百過年檔期到2月6日大年初六（日）業績成長近一成。

最受歡迎的業種屬精品，台中大遠百、遠百信義A13精品成長力道最為猛烈。少了出國採購的機會，那就在國內消費吧！不少消費者新年買個名牌包、鞋，給自己一年充滿活力的開始。

9天年假少不了團聚用餐，或是添購新鮮食材，超市餐廳也是人氣旺旺，像是遠百信義A13、打卡熱點遠百竹北、新竹大遠百都是不少家庭消費族群闔家聚餐的首選。位在遠百竹北地下2樓的「合點壽司」自1月28日（五）試營運，以純正日式滋味及熱鬧叫賣風格吸引大眾目光，年節期間排隊人潮不斷，初試啼聲就一鳴驚人。

「Lady M」新春期間更是持續高人氣！排隊人潮不斷，幾乎每天下午5點前蛋糕即全數售完。新竹大遠百初三開始外出人潮回籠，各餐廳出現排隊人潮，業績有小幅成長。遠百信義A13農曆春節期間百貨逛街購物人潮提升，預估人潮成長超過一成，餐廳受益訂位狀況表現良好，遠百信義A13觀察因為不能出國，許多民眾在此次新春家庭聚餐首選異國料理，享受傳統年節期間團圓用餐氛圍、更用美食一解大家久未出國旅遊的渴望，頂級韓式燒烤《虎三同》、美式主題餐廳《Hooters》、泰式串燒《月月Thai》春節用餐期間訂位組數明顯提升。

服裝類當中童裝、男裝（戶外休閒、保暖）表現搶眼，不少是家中長輩為孩童添購新衣、運動鞋，再加上天冷，禦寒單品買氣熱烈。深受家庭客歡迎的板橋大遠百、遠百花蓮在保暖服飾類別上成長顯著。