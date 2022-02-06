香港繼昨（5日）出現單日破紀錄的351例確診個案後，今（6日）再新增342例確診個案，全為本土病例，其中100人為相關個案，其餘病例仍在調查。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，沙田石門村美石樓07單位懷疑為垂直傳播，居民可能要撤離；屯門大興邨興泰樓06單位、10樓單位懷疑有傳播，同樣或要撤離。至於深水埗穆斯林教會群組有11名人士確診，另有1人列初步個案；元朗廣場有13名員工確診，涉及清潔工、保安、售貨員、餐廳工作人員等。

位於何文田常盛街的香港耀能協會盛康園也有2人染疫、2人列初步個案，包括廚師、護士等工作人員，正調查受影響人士數量，預計該院舍1樓及3樓人士需要檢疫。另外有個案曾出席多個新春飯聚，去過寶蓮寺、車公廟，張竹君稱，擔心會導致該些地方存在爆疫風險。

香港醫院管理局總行政經理劉家獻表示，1名84歲男確診者有高血壓，感染Delta變種病毒，沒有接種新冠疫苗。他於2月3日大年初三入院，只是咳嗽、疲倦，但今日病情惡化，已進入深切治療部。他本身有很多高危因素，故接種疫苗相當重要。港府會先安排次密接觸者家居檢疫，爭取時間做防控。

劉家獻公布，截至今早午9時，香港共有138名確診病人在過去24小時康復出院，總計至今共有13125人出院。目前共有1495名患者分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施及15間公立醫院留醫。