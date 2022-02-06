公股銀行積極強化搶財富管理商機。

華南銀行持續透過數位廣宣媒體、線上客說會以擴充與客戶的行銷接觸機會，並配合高齡化社會的客戶需求，利用年度贈與規劃及資產傳承等議題，強化推展高保障壽險保單。

另外，華銀更積極強化數位通路基金銷售理財業務，針對基金新戶、信用卡戶、房貸戶、薪轉戶及節慶檔期，提供數位通路申購基金優惠最低享3折起，並強化定期定額「日日扣」功能。

第一銀行指出，將持續聚焦商品，針對現今市場行情，挑選出較易被客戶所接受的聚焦基金及保險商品，透過不同資產的搭配，可以同時兼顧風險與收益。

另一方面，則是著重客群經營，針對不同類型的客群，皆有不同的規劃及理財產品，鎖定客群、了解客戶，才能針對客戶現有資產情形，提供適當理財理債方向。一銀也會透過舉辦理財健診活動，為客戶提供資產重配置、保險、醫療、傳承及稅務等規劃建議。

而在零接觸理財上，一銀將持續加強推廣「e-First智能理財」，利用「投資不用選標的，只要選目的」的優點，客戶僅需線上操作簡單，就有專屬投資組合計畫。

一銀分析，針對想投資卻又擔心市場波動的客戶，連結退休概念基金、ESG趨勢基金或及由專業投資團隊代操投資帳戶標的的投資型保單十分符合客戶期待。而因美元匯率相對便宜，預期美元保單持續受青睞。