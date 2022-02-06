為維護創新研發之權益及保有競爭優勢，各公股銀積極鎖定專利研發，並鎖定「發明專利」。

華南銀行主管指出，金融科技專利和未來金融服務發展息息相關，亦為銀行數位金融發展之重要衡量指標之一，自2016年起積極投入金融科技專利研發，其中發明專利範圍廣並須實質審查，難度較高亦具價值，因此以增加「發明專利」為目標。

華銀統計，截至2021年8月底，已向經濟部智慧財產局申請128項「發明」、105項「新型」及1項「設計」，共234項金融科技專利，其中62項發明專利、102項新型專利及1項設計已獲核准。

其中，為了滿足客戶行動化與個人化的需求，並持續創新金融應用服務研發、資訊系統架構與風險控管部署等，專利申請種類主要為行動裝置、AI、大數據、區塊鏈、生物辨識及安控機制等，與金融產品及業務高度相關之專業領域。

彰化銀行統計，至2021年9月底，共有178項新型專利、18項發明專利及3項設計專利獲得核准；5項新型專利、21項發明專利正於智慧財產局審核中。

彰銀主管說，目前運用金融科技持續研發各式數位金融商品與應用。

第一銀行統計，截至2021年8月底，已向主管機關(含海外)提出申請151件，包含新型83件，發明67件，設計1件，已核准發明專利31件，新型專利82件，設計專利1件。

一銀主管指出，將持續強化各項業務核心技術能量、掌握最關鍵的技術，希望讓專利持續穩定的產出，並讓專利為銀行建構無形資產的競爭優勢。