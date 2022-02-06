兩岸關係近年來持續緊張，也讓戰爭風險升高，對於台灣民眾是否願意上戰場、該不該全民皆兵，時常成為社會各界關注和討論的議題。前民進黨立委郭正亮表示，台灣要全民皆兵至少做到2點，第一，至少每個人都要有打靶等基礎軍事訓練，第二，發生衝突時要去哪裡領槍，瑞士跟以色列就是這種情況。

郭正亮近日接受網路節目「深喉嚨online」專訪，談及台灣兵役制度及訓練問題，他表示，行政院長蘇貞昌過去喊出要拿掃把保衛台灣，但實際狀況是不可能拿著掃把去打仗，因為台灣是禁槍國家，美國是擁槍國，這差別是很大的，美國人口有3.3億人，但是據不完全統計全國卻有3.9億支槍，比整個美國人口都還多，因此沒有人敢去打美國，假若有一天外國軍隊打敗美國占領政府，但美國民眾槍端起來就可以打仗了。

對於兩岸關係緊張，台灣是否該全民皆兵？郭正亮認為，這攸關台灣民眾有沒有共識的問題，外國諸如以色列、瑞士就可以全民作戰，且每個人都上過軍事訓練，也每個人都有槍，而台灣若要全民皆兵那就要有概念，至少要每個人都上過打靶等基礎軍事訓練，再來，發生衝突時要去哪裡領槍，瑞士跟以色列就是這種情況。