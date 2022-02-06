男網友表示他收到的食材，僅有麵是看似熟的，其餘都是未料理過的生食。（翻攝自臉書社團《爆料公社》）

美食外送平台消費糾紛層出不窮，有網友分享，他叫了一碗義大利麵，但店家卻送來生麵條與一碗如同餿水的麵汁，讓他相當生氣，而文章曝光後，有網友發現原PO的備註要求義大利麵的麵、醬需分開，簡直是奧客。

男網友在臉書社團《爆料公社》發文，稱昨日晚間透過外送平台下單一碗青醬奶油培根義大利麵，備註要求店家將麵、醬分開，沒想到卻收到一碗混雜青醬、麵水及洋蔥的「餿水」，還有沒退冰的蝦子與麵條。

原PO表示，根據他先前的廚房經驗，認為那碗「餿水」是自來水加上食材，為沒加熱收乾的醬汁，直呼「這麼明顯的惡意行為別再說不小心的了，如果無法達成備註，大不了不要完成我的要求！」原PO也強調義大利麵收乾需要與麵一起，「誰不知道呢？但是這麼有誠意的生食外送誰能接受？」

文章曝光後，多數網友對於原PO的備註表達不滿，紛紛留言表示，「做過廚房？備註麵醬分開？還要熱的？可以不要秀下線還裝清高嗎？」、「誰義大利麵會湯跟麵分開？你吃燉飯會拿白飯跟高湯嗎？」、「奧客」、「言之鑿鑿後藏著強人所難，生食給你自己煮剛好滿足你的需求而已，店家理解能力好啊！」但也有網友認為，店家也很妙，不該與客人一般見識。