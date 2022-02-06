對有意轉換跑道的上班族而言，農曆年後是熱門時機，但面試後被問及「期望薪資」，許多人擔心拿捏不好，低報吃虧的同時，又怕高報而失去工作機會。1名在半導體廠工作的網友計畫轉職，但摸不準薪資開價，有網友給出「期望薪資公式」，畢竟轉換公司也要費神再磨合，指太低沒有跳槽的價值。

根據yes123調查顯示，高達93.6%的上班族有意在年後轉職，高於去年的92.6%及前年的91.8%，續創13年以來新高，若以「全體受僱就業者」914.4萬人估算，潛在的「年後跳槽族」大約有856萬人。

1名畢業於國立大學的網友在PTT發文，目前在半導體封測廠工作，近期面試一家小型外商，工作是工業工程專員，但來到最後一關要填期望的薪資待遇時，猶豫不決不知如何開價，雖確定能有3.5萬元的薪資，但又擔心開到3.8萬讓對方獅子大開口。

原PO解釋，這家公司的徵才條件為3年經驗、薪資4萬起跳，但非本科又沒經驗的他不知道如何填寫，耳聞有人因自我評估與行情差太多而不被錄取，由於蠻想進這間公司，因此想問這樣的條件開價是否會太過分。

貼文一出後，底下留言給出建議，「直接開42-45吧，勇於爭取才是對的」、「直接開高，因為他們現在就需要英文好的」、「開高一點，反正hr都會砍」、「至少40起跳」、「35、38、40對老闆來說沒差」、「我是你我就開45-50k」、「妳就開40，因為外商通常不像半導體那樣子獎金分紅多」。

另外有網友分析「期望薪資公式」，指以年薪倍數換算去給出合理的期望待遇，因為換公司需要忍受陣痛期，重新磨合需要付出很大的力氣，若太低真的沒有跳槽的價值，「1.2倍起跳啊」、「1.2倍談差了，1.5倍合理，2倍算你厲害」、「年薪1.5倍去換算，都不覺得會太高吧」。