為評估過度攝取加工食品，對老年人大腦健康與認知功能的影響，美國俄亥俄州立大學組成的研究團隊，針對老年老鼠進行為期4週的實驗。結果發現，食用高度加工食品達28天的年長老鼠，大腦開始嚴重發炎，記憶力也出現喪失。不過，若在加工飲食中添加DHA(Omega-3脂肪酸的一種)，則可防止記憶流失，大腦發炎的現象也幾乎完全消失。

這份研究已刊登在2021年11月份的期刊《大腦、行為與免疫》。論文指出，近十幾年來，全球人口消費精製碳水化合物、飽和脂肪與缺乏纖維的加工食品的頻率，有日漸成長的趨勢。

然而，加工食品不但導致食用者體重增加，罹患慢性疾病的機率也隨之成長。研究更證實，加工食品可能對神經免疫系統產生影響，進而造成囓齒動物、非人類的靈長類與人類大腦的認知能力下降。

為何精製碳水化合物會造成大腦認知能力的損傷，現有研究仍不清楚。儘管最近有證據顯示，可能是神經免疫的信號傳遞產生問題所造成；但這種曖昧的論述反而凸顯人們仍不清楚精製碳水化合物，對老年人大腦與行為產生的影響為何，有必要進一步分析研究。

先前的研究證實，短期餵食年老老鼠高脂肪飲食，其腦部的海馬與杏仁核會出現發炎與記憶力受損。這證實飲食引發的神經發炎會造成認知障礙；但是，精製碳水化合物是否會出現類似結果，仍缺乏相關研究。

因此，為了解大量攝取以精製碳水化合物為主的加工食品，對大腦產生何種影響，研究團隊對年輕與老年老鼠進行為期28天的實驗。此外，研究團隊也希望能了解，補充DHA是否會減輕加工飲食對大腦產生的負面影響。

研究團隊遴選3個月大與24個月大的雄性老鼠，兩種老鼠隨機分配並餵食3種不同的食物；第一種，正常食物，32%的熱量來自於蛋白質，54%的熱量來自複合式碳水化合物，14%的熱量來自脂肪。第二種，高度加工食品，19.6%的熱量來自於蛋白質，63.3%的熱量來自精製碳水化合物(如玉米澱粉、麥芽糊精與蔗糖)，17.1%的熱量來自脂肪。第三種，添加DHA的加工食品。

結果發現，單獨攝取精製碳水化合物類加工食品的老年老鼠，其腦部海馬與杏仁核的記憶功能出現缺損與發炎增加的現象，並表現在IIL-1β、CD11b、MHC II 類、CD86、NLRP3 和補體成分 3之上。不過，年輕老鼠則沒有出現此一現象。

老年老鼠因為海馬體記憶出現問題，曾有數天在陌生環境內呆滯不知所措；又因為杏仁核異常，對於重複出現的危險提示，並沒有出現應有的恐懼反饋。

研究團隊還發現，如果同時攝取加工食品與DHA，老年老鼠的記憶缺損與發炎現象就會獲得改善。此外，雖然加工飲食攝取量的增加，會導致年輕與老年老鼠的體重增加；但這種效應在老年老鼠身上往往被過度誇大。DHA雖然能降低加工飲食帶來的記憶缺損與發炎現象，卻不能減緩加工飲食帶來的體重增加。

研究團隊總結，從數據來看，攝取加工飲食會造成神經免疫系統損害，進而傷害衰老大腦的認知功能，而DHA可以改善此一現象。

不過，這不代表只要服用足夠的DHA，就能肆無忌憚的享受加工食品。因為，高度加工食物帶來的負面影響是多元的，而DHA並不是萬能仙丹。最好的選擇還是整體改善飲食習慣，攝取複合型碳水化合物與充足纖維。

研究團隊警告，記憶的衰退讓人更有可能罹患阿茲海默症等神經退化疾病。人們應該增加攝取富含Omega-3脂肪酸DHA的食物，以防止或減緩記憶力衰退。那麼，哪些食物富含DHA？包含鯖魚、鮭魚、秋刀魚、旗魚與鮪魚等魚類；不過，由於大型魚類甲基汞含量恐較高，建議優先選擇中小型魚類攝取。