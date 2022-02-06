大部分人都相當關心自己的財運，但有時一個無心的舉動就可能導致財運下降。日本網站《ananweb》近日發文，分享5個會嚇跑財神的NG行為，其中包含在臥室裡放鏡子、廁所和玄關髒亂、穿著一成不變，以及錢包內塞滿發票等。

1、臥室放鏡子、枕頭靠近廁所

鏡子會將能量反彈，臥室中有鏡子的話，就會將睡覺時吸收到的正能量反彈出去，導致財運下滑，如果鏡子可以照到睡姿則更危險，若無法將鏡子移除，建議至少要蓋一塊布遮擋。而廁所被認為是散發厄運的地方，如果枕頭剛好正對廁所方向，或廁所的門正對臥室的門都要小心，對於財運和健康會有不良影響。

2、髒亂的廁所和玄關

廁所是否乾淨和財運息息相關，除了馬桶以外，洗手台和地板也都要打掃乾淨，否則會累積不潔之氣，讓財神遠離。而玄關則是屋內、屋外的分界線，不只是人，財運也會從玄關進入家中，所以如果玄關十分髒亂，鞋子丟得亂七八糟，地上還有泥沙，就會導致財運下降。

3、為了省小錢斤斤計較

可以掌握財運的人，對自己的每一筆支出都非常敏感，他們知道如何運用金錢，不會在不必要的地方浪費，但同時他們也不會為了要省一點小錢就斤斤計較，這樣只會顯得自己很窮酸，反而讓財運離自己越來越遠。

4、穿著單調且一成不變

每天穿著相似的服裝雖然很方便，但也會讓財運停滯不前，就算只有假日也沒關係，盡可能改變自己的風格，色彩繽紛且華麗的服飾更容易吸引錢財，如果覺得這樣打扮有些困難，可以先從飾品開始，財運絕對會開始改善。

5、錢包塞滿發票和放置交通卡

購物完後難免會收到發票和收據，暫放在錢包並不成問題，但嚴禁長時間堆放，如果關心自己的財務狀況，就該定時整理發票和錢包，檢視自己的支出和結餘。另外像是悠遊卡、一卡通等大眾運輸工具的支付卡片，其實帶有「移動」的氣息，放在錢包裡會干擾到錢包的氣場，建議還是分開放比較好。