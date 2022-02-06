員林燈會5公尺高的主燈「虎來寶」以百果山溜滑梯與可愛萌虎造型，令人驚豔。（員林市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港頂番婆燈會，主燈4公尺高 「金虎家族」，相當吸睛。（鹿港鎮公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府在八卦山舉辦的「月影燈季」將亮至元宵。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

獨步全台，歷經戰亂也不曾中斷的花壇鄉白沙坑迎燈排，今年邁入第194年，受到疫情衝擊，廟方6日下午召開臨時會討論，決議原本網站公布的燈排遶境要延期，有史以來頭一遭，各界關注，文德宮管委會總幹事陳榮章表示，2月20日再向福德老爺稟報，擲筊決定復辦日期。

花壇鄉文德宮白沙坑迎燈排是全國獨一無二、歷史悠久，被形容保留最多古典逸趣的京城「復刻版」，傳統字姓燈排遶境，2008年登錄為彰化縣無形文化資產。這特別習俗縱使在日據實行宵禁時期，仍未曾中斷，改以白天迎燈排照。

前年、去年遇上新冠肺炎肆虐，迎燈排活動仍然維持，今年各界都在觀望，廟方表示，收到民政處發函停辦燈排遶境活動，今天下午召開臨時委員會，商討因應對策，爐主和花壇鄉公所和廟方42名幹部、委員們等一起開會，決定先停辦，向福德老爺稟告後，再決定復辦的日期，「不希望傳統因此中斷」。

員林市公所舉辦員林燈會和慶元宵活動在百果山遊樂區的主燈區、員林公園等市區4處副燈區點亮輝煌，舊百果山遊樂區，5公尺高的主燈「虎來寶」以百果山溜滑梯與可愛萌虎造型，令人驚豔。

鹿港鎮公所已點亮了文武廟，頂番婆的新、舊人和橋都布置了閃亮亮的燈飾與，主燈4公尺高 「金虎家族」，相當吸睛。

彰化市公所過年前舉辦全民彩繪祈福燈籠已懸掛各廟宇和景點，彰化縣政府舉辦的「月影燈季」也將亮至元宵！有法國巴黎鐵塔、夢幻糖果蛋糕城堡和紫藤花隧道等，從火車站漫遊到八卦山，一路光影璀璨。