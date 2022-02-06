民眾車輛拋錨，員警幫忙推車到安全處。（苗栗縣警局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗春節連假，除返鄉民眾，也湧入許多觀光客，苗栗縣警察局統計，初三到初五期間，觀光人次最高峰達28萬9734人次，苗栗警方動員近4百名警力，指揮交通、處理事故，甚至幫忙民眾換胎、推車，馬不停蹄扮演多元角色。

不受疫情影響，3日湧入近10萬車次、30萬人次，苗警承擔多元角色，擔任交整、處理事故、換胎及大力水手。

根據苗栗縣警局統計，大年初三、初四及初五等3日湧入大湖鄉採草莓、泰安鄉泡溫泉、三義鄉賞木雕與乘坐鐵道自行車觀光旅遊車，就有高達28萬9734人次，大年初四單日最高峰曾湧入10萬8081人次，尖峰時段行車速度趨近時速40公里。

警局出動395名交通快速排除部隊執行交通疏導，除了疏導車流，還要處理車輛自撞人行道導致爆胎事故，協助民眾更換預備輪胎，讓旅客繼續北返。

另外，還有車輛拋錨暫停大湖地區台3、台6及苗62線交通繁忙交岔路口，苗警立即出動多名大力水手幫忙推車，還有台72線快速公路發生追撞事故，適時使用激光測距紅外線捲尺及坡度計測繪，不到10分鐘就排除。

苗栗縣警察局局長陳武康表示，春節連續9天連假即將結束，警察局持續秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」原則，叮嚀所有同仁務必堅守崗位，另外特別提醒用路人務必注意前方行車狀態、減速慢行，以保障所有人用路安全。