美國與北約聯盟的烏克蘭危機大致定調，就是提供武器而不直接派兵進入烏克蘭。在波羅的海3國提供烏克蘭標槍飛彈、刺針飛彈之後，美國也給了烏克蘭一批MK19自動式榴彈發射器，這是一種可以持續發射40公釐槍榴彈的武器，可應用在陣地防禦或是架設在裝甲車上突擊。

防衛部落格(Defense Blog)報導，Twitter 網友「@thelema_boy」發表一張照片，顯示鮑里斯波爾國際機場(Boryspil International Airport)來了1架波音747貨機，上面裝著美國提供的支援物資，其中標籤上透露端倪，「NSN 1010-01-490-9697」 必然與40榴彈槍有關，因為根根據北約分類手冊和物品目錄（ACodP-2），它對應到的品項就是40mm 彈藥、MK19 Mod III榴彈槍。

從標籤推斷，應該有數百挺Mk19 自動榴彈槍運抵烏克蘭。

Mk19問世於1966年，是在越南戰場上的經驗而開發的，它的設計結構與M2白朗寧重機槍相似，都是氣體自動推進槍機的連續擊發。有各種類型的槍榴彈可供使用，包括穿甲型槍榴彈，可突破2寸厚裝甲，也有高爆型、煙霧型和人員殺傷型。

其後持續改進，如今使用的Mk19-MOD 3，於 1983 年被美國陸軍採用，並一直服役至今，常架設在悍馬車、裝甲車，或是以三腳架固定，做為陣地防衛火力。