李銘忠首度在台灣過年。（陳俊吉攝）

凱渥集團董事長吳鋒率領旗下眾星新春團拜。（陳俊吉攝）

莊凱勛與老婆廖逸安一起線上參與團拜。（陳俊吉攝）

鄭亞出席新春團拜。（陳俊吉攝）

王心恬出席新春團拜。（陳俊吉攝）

洪曉蕾出席新春團拜。（陳俊吉攝）

李沛旭出席新春團拜。（陳俊吉攝）

凱渥及種子音樂大年初六（6日）舉行新春開工團拜，最近在台灣拍戲的新加坡影帝李銘順與弟弟李銘忠，今年首度一起在台灣過年，兩人除夕夜各自到朋友家吃年夜飯，初一晚上才一起吃飯，李銘忠笑說，但因過年期間很多餐廳沒開，最後兩人是到一家西餐廳吃團圓飯，「感覺有點奇怪，明明過年卻吃西餐，好像在過耶誕」，接著兄弟兩人就是在飯店你看我我看你中度過。

李銘忠說，他年初一到初四都在飯店，雖然無聊、孤單，也想念馬來西亞的過年氣氛，但因為兄弟剛好都在國外、在同一個空間、一樣的國度，所以感覺奇妙。他也透露有拿到哥哥給的紅包，「覺得很妙，感覺怪怪的，好像平時的日子，哥哥拿個紅包過來，我瞬間愣了一下，不過哥哥一直都會包紅包給我」。

此話一出，聽得人在新加坡的嫂子范文芳吃味地說：「好羨慕你喔！我從結婚到現在，從沒收過老公紅包！」她說這也是婚後第一次沒和老公一起過年，因兩人都非常重視過年，往年就算在異國工作拍戲，一定都會飛回新加坡再一起飛回馬來西亞過節，這是因疫情第一次無法一起過年，「也希望是最後一年，來年希望年年跟老公一起過年！」正在趕拍影集《八尺門的辯護人》的李銘順則在訪問最後才上線，除了急著祝大家新年快樂，還調皮地隔海向老婆喊話：「沒有紅包！」

李銘順說，過年期間無法回到新加坡與家人過年，心情難免受影響，新年本來應該是喜慶的感覺，但這次只有思念家人和想念以前一起過年的氣氛。他以往每年都會跟老婆一起包紅包、發紅包，今年分隔兩地就各自包給好友小孩、工作人員。

范文芳也與凱渥新加坡的工作夥伴正進行團拜，並透過視訊分享畫面，身旁的舞龍舞獅突然逗趣撞了她一下，事後大家才驚訝發現裡面是兒子Zed，母子有趣互動讓眾人哄堂大笑。

因疫情持續延燒，凱渥及種子音樂首次將開工儀式轉為實體與線上同步進行。由集團董事長吳鋒在台北凱渥總部率領眾星團拜，現場出席的藝人、名模們包含謝震廷、洪曉蕾、王心恬、路嘉欣、李沛旭、李銘忠、趙逸嵐、賴郁庭、鄭亞、林輝瑝、林嘉威、孫君實、潘星妤、潘昱璇、陳怡文、陳萱等，連線世界各地的藝人，有在新加坡的范文芳、在台北劇組的李銘順、剛結束日劇拍攝在東京的福地祐介，視帝莊凱勛也與老婆廖逸安一起線上參與，即將迎來二胎虎寶寶的趙孟姿、鈴木有樹及廖奕琁夫婦、人在新加坡的邱馨慧、台灣媳婦大久保麻梨子、《全明星運動會3》紅隊的王庭勻與胡祖薇、范姜彥豐等近百人同慶。

莊凱勛表示，因為疫情，過年期間無法跟家人到處趴趴走。留著一頭長髮的他自嘲現在「已經是美女了」，被老婆虧女兒認不吃誰是爸爸誰是媽媽。被問起留長頭髮原因，他說，拍完《天橋上的魔術師》假髮拿下後，小孩覺得爸爸很奇怪，加上以往螢幕形象都是寸頭，螢幕迎向比較硬一點，想拿回以前大學玩樂團的感覺，看看會有什麼化學變化。後來因疫情無法剪頭髮，加上工作都需長頭髮，也想讓觀眾看看不一樣的自己，至今已經一年多沒剪髮。他說，以往髮型是被工作決定，後疫情時代，想為自己決定一個髮型，象徵自己也邁向一個新的階段，想給自己一個新氣象，期待自己之後是否會有不同的樣貌出現。