連鎖手搖飲店驚傳員工用煮波霸的鐵鍋泡髒鞋！一名女網友貼出一段IG限時動態的影片，只見幾名穿著店內制服的員工，嘻笑著把髒鞋丟進鐵鍋裡煮，讓她相當傻眼，影片曝光後有員工驚呼「那是煮珍珠波霸的鍋子」，立刻引起網友討論。

一名女網友在網路論壇Dcard貼出一段截取兩則IG限時動態的影片，只見影片中有2名穿著某連鎖手搖飲店制服的員工，在店外等待垃圾車，先是抱怨「還有很多桶茶葉要倒」，並將怒氣宣洩在垃圾袋上，狠狠踹了垃圾袋兩腳。

從影片可見，該名員工不僅將鞋子丟進鐵鍋煮，還拿鐵夾把鞋子往下壓，網友看完也直呼噁心。（圖／翻攝自Dcard）

下段影片中，一行人回到店內廚房，只見剛剛踹垃圾袋的員工換上拖鞋，手拿著剛脫下的運動鞋，在眾人的慫恿下，把髒鞋丟進爐火上冒著泡泡的鐵鍋中，還拿鐵夾把鞋子往下壓，一旁的員工則一邊嘻鬧，一邊往水裡加入像是清潔粉的白色粉末。

原PO表示，自己並不是員工，也不知道鐵鍋的用途，只是想確認這是不是用來煮茶的鍋子，沒有要公審誰。影片曝光後，有員工現身說法，「那是煮珍珠波霸的鍋子」、「原則上這是煮波霸的鍋子，但他們是不是用同一個鍋子煮鞋就不得而知了」、「在北區上班過，這是煮珍珠波霸的鍋子，煮茶是用茶壺」。

也有員工表示，「煮酵素的鍋子跟煮波霸的鍋子會不同啦，而且煮珍珠波霸不會用到夾子」、「要看店，我之前那間店都是拿這種鍋子來泡酵素的」、「我朋友在高雄某間分店打工，他們店都很遵守規矩，所以這是個人行為」、「身為員工我自己看了也覺得好噁心，為什麼要這麼丟品牌的臉？」

不少網友看了也直呼噁心，痛罵「真的超噁心，就算消毒抹布之類的，也不會用波霸桶子吧」、「就算是清潔用的鍋子，公司會讓員工拿來洗鞋嗎」、「不管是不是煮茶的鍋子我都不能接受欸」、「我真的不敢喝手搖飲了」。