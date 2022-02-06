台東寶桑國中獲選「與太空旅行種子相遇」認養，學生半年前種下甜椒及紅藜種子，並進行栽種比較，研究結果發現，太空種子不但可以在地球的土地生長，且存活率高。 （蔡旻妤攝）

台東寶桑國中獲選「與太空旅行種子相遇」認養，學生半年前種下甜椒及紅藜種子，並進行栽種比較，研究結果發現，太空種子不但可以在地球的土地生長，且存活率高。 （蔡旻妤攝）

國立中興大學辦理「與太空旅行種子相遇」認養活動，台東縣由寶桑國中獲選，在指導老師楊惠如帶領下，學生半年前種下甜椒及紅藜種子，並進行栽種比較，研究結果發現，太空種子不但可以在地球的土地生長，且存活率普遍較高。

國家實驗研究院國家太空中心、中興大學農資院與日本宇宙航空研究開發機構共同合作，選送出番椒（甜椒）、姬蝴蝶蘭、台灣藜、向日葵4類種子代表台灣上太空，種子在太空經歷200天後返回地球並開放高中以下學校認養。

寶桑國中分配到紅藜與甜椒種子，由楊惠如老師指導學生種植實驗組及對照組，詳細記錄育苗、穴盤移植、發現病蟲害等過程，研究結果發現，太空種子不但可以在地球的土地生長，且存活率普遍較高。

學生李承哲說，甜椒差異不大，但一般組發芽率較太空組高，果實長得較好；紅藜就有明顯差異，太空組無論存活率、生長速度、高度與結穗狀況都明顯優於一般組。學生蘇筱言推測，或許是受到太空幅射影響導致種子產生變異。

種植過程中學生也有意外發現，蘇筱言說，約去年11月中，紅藜的葉子開始出現橘紅色的斑點，送往台東農改場化驗發現是染上炭疽病，「發現上過太空的植物即使長得比較好，但依然沒有辦法抵擋地球病菌」。

楊惠如表示，經由「太空種子」計畫，學生除了學習到相關的自然科學概念，也嘗試解決過程中遇到的困難，更重要的是，讓學生了解這是太空計畫的一小環，而他們自己也參與其中，同時也透過議題討論開啟孩子的視野。