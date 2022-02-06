雲林縣台西鄉於農曆春節前完成「台西第1街」中山老街再造計畫，年假期間吸引遊客造訪，在地民眾表示台西鄉一直缺少1處指標景點，現在藉由老街吸引人潮，再延伸至海園觀光園區、安西府信仰中心，可望帶動台西的觀光人潮。

台西鄉過去曾有貿易港口，商人絡繹不絕，市區中山路被譽為「台西第1街」，但因時空變遷，曾經人口數達5萬多人的繁榮城鄉，如今僅剩2萬2000餘人，中山路也繁華褪盡、店家零落，四處可見破損頹屋。

雲林縣政府為活化「台西第1街」，向內政部營建署爭取經費，去年6月進行中山路人文景觀再造工程，改造頹屋、老店，設置綠化口袋空間、社區景觀節點等，於新春假期前完工，將於本月19日進行成果發表，但已有一些遊客前來先睹為快。

負責中山路再造計畫的水牛設計部落公司負責人呂耀中表示，計畫主要內容為頹屋空間清理及活化、景觀綠美化、老店博物館。頹屋經過改造，訴說過往的歷史痕跡；老店換上文創招牌，藉由導覽解說早年的風光情景；還有台西圓環的重塑，找回鄉民的記憶。

呂耀中說，目前主要工程已完成，遊客可從台西警分局作為起點，沿著老街尋幽訪勝，探索早年「台西第1街」的風華，每1處頹屋、老店都有屬於它的故事，也邀請大家本月19日來參加成果發表，深入了解中山老街的活化過程。

呂耀中指出，前年他與團隊執行「雲林縣口湖鄉宜梧城鎮之心人文景觀再造計畫」，其中鐵花窗巷弄與紅瓦馬賽克水塔，吸引許多遊客造訪，希望中山老街能延續宜梧的成功經驗，成為雲林沿海新景點，帶動地方休閒產業的發展。