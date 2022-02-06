中職樂天女孩兼女團「伊梓帆」成員陳伊（伊伊），擁有可愛外型和火辣身材，加上個性活潑開朗，有「甜心虎牙」稱號，今(6日)她提早開工，但因為過年期間她都素顏，所以只好拿出年前拍的美照，大方送給粉絲福利，只見她穿著貼身旗袍，側邊開高衩到腿根，讓她下半身春光全洩，性感指數破表。

陳伊穿上短版旗袍，貼身設計讓她傲人曲線一覽無遺，側邊開高衩到腿根，露出大片春光，轉身更火辣，屁股蛋若隱若現，看起來像沒穿底褲一樣，讓網友都驚呼「神可愛」、「哎唷，這個視角」、「穿旗袍美美，超可愛又辣」。

外型甜美可愛卻擁有前凸後翹好身材的陳伊，因為反差的特色，讓她受到不少粉絲喜愛，時常在社群分享日常，IG追蹤人數已超過51萬，2013年加入LamiGirls，是當時隊內十分受歡迎的女孩，2015年因和梓梓、小帆拍攝「挺柱桌曆」，遭球團以違約及觸犯競業條款禁賽至年底，之後就退出球團，三人組成女團「伊梓帆」在2016年出道。

目前「伊梓帆」單飛各自發展，陳伊去年重回樂天桃猿啦啦隊，但仍積極經營社群，還有YouTube頻道，人氣持續攀升。