春節連假最後兩天冷吱吱，彰化消防救護和醫院急診疲於奔命，彰化縣從5日上午8點到6日下午17點，已經有90件非創傷送醫，其中7件消防人員員抵達救護已無心跳呼吸，最年長為埤頭鄉91歲男子，醫師呼籲一定要注意保暖，尤其長者心血管比較脆弱。

大過年的連假尾聲，氣溫急凍，彰基、秀傳等各大醫院的急診人數都爆增，有年節飲食、天冷、情緒激動等，引發各種身體不適。

彰化縣消防局統計，從5日上午8點到6日上午8點，24小時之間，非創傷送醫多達62件。其中4件OHCA，分別是線西鄉77歲男子、埤頭鄉91歲男子、員林市67歲男子和員林市80歲女子。

6日上午從8點到下午17點，非創傷送醫又增加28件，其中3件OHCA，分別是溪湖鎮87歲女子、北斗鎮84歲男子、溪湖鎮63歲女子。

年假尾聲救護出勤較平常日還多，其中7件救護人員出勤時，患者已經處於無心跳及呼吸狀態，彰化縣消防局強調，7件OHCA不代表為猝死案件，患者送醫急救亦有極高機會恢復心跳及呼吸。

各大醫院醫師和彰化縣衛生局也都呼籲，冬季要做好保暖的工作，關鍵時間，務必做好保暖，特別是頭部、脖子要戴帽子、圍上圍巾，雙腳也要穿襪子，做好全面的防護。

尤其，老人家心血管比較脆弱，容易心肌梗塞，起床動作一定要緩慢，先踢踢腿做好暖身，一旦發現身體不適就要盡快就醫。