不少人過年喜歡刮刮樂賺個小財，而一名網友分享，她把一張1000元的刮刮樂放在辦公室桌上，結果同事卻趁午休時偷刮開，還嘲笑她「沒中獎」，讓她超級無言。

女網友的刮刮樂被同事擅自刮開。（翻攝自Dcard）

女網友在論壇《Dcard》心情板分享，表示自己日前在上班途中買了一張1000元的刮刮樂，打算趁午休時間刮開，而她到公司後，隨手把刮刮樂放入提袋，擺在辦公桌上就去忙碌。

原PO表示，午休時間她卻發現另名A同事，竟趁著她不在，擅自刮開她放在桌上的刮刮樂，還對著她大聲的說，「欸你的刮刮樂沒有中欸，我幫你刮開來看了！哈哈好衰哦你！」讓她頓時超級傻眼，不僅刮刮樂被別人刮掉，最痛心的是該款刮刮樂的中獎率有7成，但她卻沒中。

文章曝光在網路上後，引來許多網友留言回應，「叫他賠一張給你，到底為什麼花錢買的刮刮樂是他刮，有夠失禮真的」、「跟他說那張原本是要給家人刮的 現在沒辦法給了 跟他要一張 這樣搞不好不會賠」、「叫他賠錢阿 北爛的行為當有趣耶」、「乾 超白目欸」、「沒品…還自以為有趣」、「原潑有挑號碼嗎 會不會其實他根本拿沒中的來偷換」。