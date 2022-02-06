過年期間許多人都會買刮刮樂來討個吉利，不過刮完的彩券最好先別急著丟，一對情侶在花蓮一家彩券行買了兩張刮刮樂，刮完以為沒中就直接留在櫃台，事後老闆娘再次查看才發現，竟然兩張都有中獎，而且還是4位數，急忙尋人。

彩券行老闆娘今(6)日在臉書社團《花蓮人》表示，上午11：30左右，有一對情侶來買300元的刮刮樂兩張，誤以為沒中就直接留在櫃檯，請她代為丟棄，後來她拿起來再次查看赫然發現，其中一張中了1500元，另一張也有中1000元。

佛心店家公布監視器畫面及中獎的兩張刮刮樂彩券。（圖/截自花蓮人臉書）

佛心老闆娘還在臉書公布店裡的監視器畫面，以及該情侶檔買的兩張刮刮樂彩券，註明是在美崙清心旁邊的彩券行，希望能找到那對中獎的情侶檔，表示「有看到請回來領取喔！」。

貼文曝光後引起熱議，不少網友留言大讚店家佛心，紛紛留言「良心店家，生意興隆」、「好心人一生平安」、「有良心的店家，祝您生意興隆」，也有人認為「如果是遊客，恐怕遠離了」，還有人笑回，「其實那個是我，可惜我沒女友」。