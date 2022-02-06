日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，東京都今天新增1萬7526例確診病例，創週日新高紀錄；橫濱市一處老人中心日前發生群聚感染，本月3日到5日已有7名高齡者死亡。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬7526例確診病例，創週日新高紀錄，另新增5例死亡病例。東京都今天專用病床使用率來到55.3%，較5日略增0.2個百分點。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增8411例確診病例，連續3天單日新增逾8000例。

神奈川縣橫濱市政府今天宣布，市內一處老人保健設施發生131人群聚感染，包括116名高齡者及15名職員，且從本月3日到5日止，已有7名70多歲到90多歲男女長者死亡。

橫濱市政府表示，這處老人保健設施1月26日先有一名60多歲男職員確診，之後又有多名職員染疫，因此市府在取得設施內118名高齡者同意後（設施內高齡者總數為121人）進行病毒篩檢，其中116人確診。

而在這處設施內死亡的7人，死因為呼吸衰竭。

讀賣新聞報導，大阪府今天新增1萬2555例確診病例，創單日新高紀錄，也是連續6天單日新增逾萬例；大阪府今天另新增5例死亡病例。