國防部今年推動試行14天教育召集（教召）新制，預計有1萬5000名後備軍人將接受「1年1訓、1次14天」教召，而首批就在春節結束後，預計3月入營，不過，鑑於新冠肺炎土本疫情升溫，社區傳染成防疫挑戰，軍方今天表示，教召民眾入營時會提供快篩試劑，若出現陽性將立即送醫複驗，且無論複驗結果為何，均立即解召。對此，有網友表示「靠北，這是鼓勵得病嗎？」

針對新制教召，國防部規劃訓練方面包括行軍、打靶、戰鬥教練等全都會施行，第一周著重「射擊訓練」，第二周則以「戰鬥教練」為重點。前已確認首批教召將在北、中、南各作戰區選一教召營實施全程野宿，除了要睡帳篷外還不得叫外送，目的是希望可以加速熟悉戰場經營、戰術課程等，引起各界討論。

對於桃園市疫情升溫尤為嚴重，首批教召剛好又在桃園蘆竹沿海舉行，軍方因此相當關注疫情後續發展，綜合媒體報導，軍方指出，將進行滾動式調整，目前已確認後備軍人報到時都要進行快篩，若驗出陽性反應則會當場立即解召，並依防疫規定通報衛生單位處理。

對於軍方做法，也在PTT論壇掀起鄉民討論，有網友表示「靠北，這是鼓勵得病嗎？」、「去防疫旅館也有可能不只14天啊」、「旅館費自理？」、「一個免費，一個4萬2自付，很明顯了吧」、「不送個免費住宿嗎」、「自費14天VS免費14天」。不過，也有網友質疑「會不會有人故意搞成快篩陽性，但PCR陰性」。