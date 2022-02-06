外電引述消息人士稱，蘋果考慮在3月8日推出低價版5G iPhone及更新版iPad。這將是繼去年10月的新版MacBook Pro筆電之後，蘋果再度發表新品。此次發表會預料將在線上進行，而不會是實體聚會。

根據報導，這是蘋果自2年前推出iPhone SE後再推出低價版iPhone，而且是首次包括可接連5G網絡功能。同時，新機有較佳的鏡頭及較快的晶片。

不過，消息人士指，離公布日期還有1個月，不排除蘋果最後一刻改變有關計劃的可能。

蘋果對該項報導不予置評。