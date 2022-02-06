芬園中華路瓶頸道路狹窄難行，議員溫芝樺爭取百萬元拓寬通車。（溫芝樺服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

芬園中華路瓶頸道路狹窄難行，議員溫芝樺爭取百萬元拓寬通車。（溫芝樺服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

芬園鄉中華路路幅狹隘，不僅會車不易，常有車輛掉落田間，救護車消防車更是無法出入，縣議員温芝樺2021年邀集彰化縣政府現勘，建議灌溉溝改做雨水箱涵，以拓寬道路，彰化縣政府允諾籌措百萬元經費，經半年施工，2022年春節完工通車，今日舉辦通車祈福典禮，社區居民一早就準備湯圓並扶老攜幼畫燈籠祈求新的一年圓滿平安。

縣議員温芝樺指出，芬園鄉中華路原來路寬不大，且巷道彎曲，到後段巷道更加狹小，兩旁緊鄰稻田更有2個90度轉角，不僅會車不易，時常發生車輛掉落田野，消防救護等車輛更無法進入，使居住在尾端居民懼怕發生災害，接獲芬園鄉民代表蘇文徹及進芬村長賴國華反映後，邀集彰化縣政府現勘，縣府也認為急需改善，編列百餘萬經費進行道路拓寬，也感謝兩旁稻田地主願意無償提供土地，讓大家出入更加方便。

芬園鄉代蘇文徹表示，該路段受灌溉排水溝限制，致路寬不足，確實有改善必要，特別商請水利會同意，採用箱涵加蓋方式增加路寬，讓居民不用再活在恐懼中，感謝溫芝樺議員去年度為芬園鄉爭取道路改善經費達500萬元，值得一提的縣道139大彰路在温議員爭取部分路段改善後，彰化縣長王惠美縣長看見芬園的需要，更擴大改善長度，讓芬園鄉許久未改善之道路能夠燙平。

進芬村長賴國華說，感謝温議員及蘇代表為中華路的努力，解決了當地數十年來道路瓶頸的困擾，這條道路建設對進芬村太重要了，打通最後一哩安全、舒適回家的路，讓村民能夠安居樂業。

芬園鄉長林世明表示近期受到疫情、原物料價格波動影響下，工程能夠趕在春節順利完工，代表芬園鄉公所的行政效率很高，更感謝温議員非常積極向縣府來爭取相關工程經費，蘇代表居中多次奔波溝通協調地主，才讓施工如此順利，有大家共同努力讓芬園鄉可以更進步繁榮。