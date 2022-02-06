農曆年間金管會主委黃天牧邀集各局與證期周邊單位，每日指派專人檢視國際重大事件、股市表現分析，今（6）日召集證交所等單位舉行盤前準備會議，提前研議因應措施。證交所表示，台股農曆年休市期間，國際股市表現相對穩定，且普遍呈現回升，美股道瓊漲2.7％，NASDAQ漲4.1％，亞股包括港日韓等都漲1.2～1.6％。

春節假期期間因台股未開市，為掌握國內外政經及疫情發展，金管會循例成立應變小組，由主委黃天牧擔任召集人，邀集各局與證期周邊單位，每日指派專人檢視國際重大事件、股市表現進行分析，並關注市場資安事件通報及應變，且於2月6日召集金管會、證期局、證交所、櫃買中心、期交所和集保結算所舉行盤前準備會議。

會議中共同針對國際政經情勢及市場概況進行分析，並提前研議因應措施。另外，針對2月6日下午證券商、資訊業者及周邊單位市場會測情形彙整報告，以確保新春開紅盤能平安順利。

證交所指出，觀察春節期間國際股市變化，美股面臨聯準會即將升息帶來的不確定性，在假期期間已逐步消化升息可能造成的衝擊，指數止跌回升，再者，美國企業正陸續公布財報，與我國供應鏈合作較為密切的企業營運表現穩定，預期對台股上市公司營運基本面及股價應無負面影響。

證交所並分析，此外，地緣政治風險方面，俄烏情勢雖緊張，惟仍有機會透過外交談判解開僵局，然加劇市場對石油供需平衡之擔憂，且在OPEC+堅持緩步增產計畫之下，推升國際油價創下7年新高。

證交所強調，綜觀全球股市雖存有不確定風險，惟表現相對穩定且普遍呈現回升（1月27日至2月4日），美國方面，道瓊工業指數漲2.7％，NASDAQ漲4.1％；歐洲方面，德國跌2.3％，法國跌0.4％，英國漲0.6％；亞洲方面，日本漲1.6％，韓國漲1.5％、香港漲1.2％。

黃天牧日前表示，台股持續有資金動能，經濟基本面表現佳，產業具國際競爭力，獲利可期，且透過推動「公司治理3.0-永續發展藍圖」及「上市櫃公司永續發展路徑圖」，深化企業永續投資價值，惟面對未來各項風險，提醒金融及監理機構皆應「持盈履滿，君子兢兢」，秉持謹慎態度居安思危，累積逆境的風險承擔能力及韌性。

證交所表示，近年來陸續推展逐筆交易、盤中零股等交易新制提升交易量能，加以我國上市公司基本面強健，即便過去兩年全球疫情肆虐，上市公司營收仍持續成長，2021年全年營收較2020年增加15.2％達38.2兆元，前三季稅後淨利已達3兆元，超過2020年全年金額，優異的營運表現也讓加權股價指數創下歷年來農曆春節封關的最高紀錄，收在17674.4點。

由於全球政經情勢相對穩定，且地緣政治未出現立即風險，加以國內疫情控制得宜，對春節後台股表現應無重大不利影響。春節後股市即將開盤，證交所並提醒投資人，仍須持續關注國際政經情勢與國內疫情變化。